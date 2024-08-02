Последствия проливного дождя устраняют в Астане

В связи с обильными осадками, по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады.
— Организация «Elorda eco system» на постоянной основе ведет соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, откачку вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др. Эти меры ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках. Кроме того, восстановительные работы также ведутся службами «Астана-РЭК», аварийно-восстановительными бригадами и др.
По данным ведомства, все оперативно-выездные бригады и техника АО «Астана-РЭК “уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение.
На данный момент аварийные отключения произошли по 6 электрическим линиям.