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Последствия проливного дождя устраняют в Астане

В Астане после сильного ливня порядка 200 единиц техники откачивают воду с улиц. В том числе задействованы АС машины и мотопомпы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

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Источник: Акимат Астаны

В связи с обильными осадками, по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады.

— Организация «Elorda eco system» на постоянной основе ведет соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, откачку вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др. Эти меры ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках. Кроме того, восстановительные работы также ведутся службами «Астана-РЭК», аварийно-восстановительными бригадами и др.

сообщили в акимате.

По данным ведомства, все оперативно-выездные бригады и техника АО «Астана-РЭК “уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение.

На данный момент аварийные отключения произошли по 6 электрическим линиям.