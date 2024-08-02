Главные новости недели с 29 июля по 2 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 29 июля по 2 августа 2024 года.
Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключенными
Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. В обмене участвовали: Россия, Белоруссия, США, Германия, Норвегия, Польша и Словения. Обмен проходил в столице Турции Анкаре.
Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей выплаты участникам СВО
Путин удвоил выплаты участникам СВО, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря, до 400 тыс. рублей. В Москве выплаты увеличены до 1,9 млн, в Ростовской области — до 1,2 млн рублей.
Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты
Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за подготовку к убийству
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан после лишения неприкосновенности Советом Федерации. Его подозревают в организации убийства, сообщил Генпрокурор Игорь Краснов.
Глава «Военторга» арестован по делу о хищении
Владимир Павлов арестован по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО руководителя «Военторга» до 30 сентября по обвинению в мошенничестве. Павлов вину не признал.
Дума приняла закон, ограничивающий число сим-карт для абонента
Госдума приняла закон, ограничивающий количество сим-карт: до 20 для россиян и до 10 для иностранцев. Договор с иностранцами теперь можно заключать только очно с их данными в ЕБС. Для иностранцев также вводится обязательство указывать IMEI.
Google ответил на данные о замедлении YouTube
Google отрицает, что отсутствие доступа к YouTube у россиян связано с их техническими проблемами или действиями. С 1 августа россияне начали жаловаться на сбои, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.