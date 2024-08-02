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Главные новости недели с 29 июля по 2 августа 2024 года

Итоги недели с 29 июля по 2 августа 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 29 июля по 2 августа 2024 года.

Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключенными

Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. В обмене участвовали: Россия, Белоруссия, США, Германия, Норвегия, Польша и Словения. Обмен проходил в столице Турции Анкаре.

Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей выплаты участникам СВО

Путин удвоил выплаты участникам СВО, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря, до 400 тыс. рублей. В Москве выплаты увеличены до 1,9 млн, в Ростовской области — до 1,2 млн рублей.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при прямом попадании ракеты

По месту, где остановились в Тегеране глава политбюро ХАМАС Хания с телохранителем, был нанесен прямой удар, сообщило Al Hadath. Хания прибыл в Иран на инаугурацию нового президента Пезешкиана.

Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за подготовку к убийству

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан после лишения неприкосновенности Советом Федерации. Его подозревают в организации убийства, сообщил Генпрокурор Игорь Краснов.

Глава «Военторга» арестован по делу о хищении

Владимир Павлов арестован по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО руководителя «Военторга» до 30 сентября по обвинению в мошенничестве. Павлов вину не признал.

Дума приняла закон, ограничивающий число сим-карт для абонента

Госдума приняла закон, ограничивающий количество сим-карт: до 20 для россиян и до 10 для иностранцев. Договор с иностранцами теперь можно заключать только очно с их данными в ЕБС. Для иностранцев также вводится обязательство указывать IMEI.

Google ответил на данные о замедлении YouTube

Google отрицает, что отсутствие доступа к YouTube у россиян связано с их техническими проблемами или действиями. С 1 августа россияне начали жаловаться на сбои, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.