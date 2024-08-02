Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандальное выселение: Суд вынес решение в отношении Марата Айтенова

В Астане вынесли решение по делу брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова и его бывшей супруги Даны Атешовой, передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Уголовное дело в отношении Айтенова возбуждено по части 1 статьи 109−1 УК РК — «Побои».

Его признали виновным. Суд назначил наказание в виде 12 суток ареста.

«Признать Марата Айтенова, 1978 года рождения, виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 109−1 части 1 Уголовного кодекса (“Побои”) и назначить ему наказание в виде 12 суток ареста».

сказал судья.

Адвокаты потерпевшей настаивали на максимальном наказании по данной статье — 25 суток ареста.

Марат Айтенов ранее в суде заявил, что не избивал свою бывшую супругу при выселении из дома. По его словам, он пришёл в особняк, чтобы защитить её и детей.

Ранее суд арестовал Марата Айтенова на пять суток за то, что он грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая её честь и достоинство. В ответ Марат Айтенов написал заявление в полицию на бывшую супругу.

15 июля скандальное выселение из дома Даны Атешовой и её детей прокомментировала омбудсмен.