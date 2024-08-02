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Белорусский ученый сказал, как бороться с ненормативной лексикой

Белорусский ученый высказался о том, как бороться с ненормативной лексикой.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, кандидат филологических наук Игорь Копылов высказался о том, как бороться с ненормативной лексикой. Об этом пишет БелТА.

Копылов назвал злоупотребление ненормативной лексикой важной проблемой, особенно это касается молодых людей. Именно для них, говорит ученый, она представляет собой нормальное явление.

— Дань моде, своеобразный языковой код, который облегчает коммуникацию с одногодками и подчеркивает принадлежность к одной из социальных групп, — сказал директор Института языкознания.

По его словам, такая лексика не только разрушает языковую систему, но и «ведет к деградации личности и неполноценности человека». В этой связи Игорь Копылов высказался о том, как бороться с ненормативной лексикой:

— Популяризовать произведения классиков, вернуть в школы такие творческие работы, как сочинение и изложение, которые обогащают наш язык.

образование