Белорусский ученый сказал, как бороться с ненормативной лексикой

Директор Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, кандидат филологических наук Игорь Копылов высказался о том, как бороться с ненормативной лексикой. Об этом пишет БелТА.
Копылов назвал злоупотребление ненормативной лексикой важной проблемой, особенно это касается молодых людей. Именно для них, говорит ученый, она представляет собой нормальное явление.
— Дань моде, своеобразный языковой код, который облегчает коммуникацию с одногодками и подчеркивает принадлежность к одной из социальных групп, — сказал директор Института языкознания.
По его словам, такая лексика не только разрушает языковую систему, но и «ведет к деградации личности и неполноценности человека». В этой связи Игорь Копылов высказался о том, как бороться с ненормативной лексикой:
— Популяризовать произведения классиков, вернуть в школы такие творческие работы, как сочинение и изложение, которые обогащают наш язык.