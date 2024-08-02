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Юрий Рошка приговорен к шести годам тюремного заключения

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. На шесть лет лишения свободы за торговлю влиянием осужден бывший председатель Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрий Рошка.

Источник: Iurie Roșca / Telegram

Решение вынес кишиневский суд сектора Буюканы. Рошку приговорили к реальному сроку с отбыванием в пенитенциаре полузакрытого типа.

Сам политик себя виновным не признал. В соцсети он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что дело против него носит политический характер.

«Сегодня, 2 августа, я был приговорен к 6 годам лишения свободы. Таким образом, моя деятельность как журналиста, редактора и политика была оценена на самом высоком уровне глобалистскими кругами, контролирующими власть в моей стране, Республике Молдова».

отметил Рошка.

Он также заявил, что за свою продолжительную политическую карьеру не раз подвергался нападкам, однако они не носили настолько очевидный характер.

«У меня была долгая политическая карьера, 4 мандата депутата, 2 мандата заместителя председателя парламента, один — заместителя премьер-министра. Меня всегда наказывали за мои публичные убеждения и взгляды. Но на этот раз глобалистский оккупационный режим в Кишиневе прекрасно выполнил отведенную ему роль. (…) У меня больше нет иллюзий относительно того, что будет дальше».

отметил Рошка.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате, затем, при необходимости, — в Высшей судебной палате.

Юрий Рошка с 2017 года находился под следствием по обвинению в торговле влиянием. Дело было возбуждено на основании обращения, подписанного бизнесменом Алексеем Дамаскиным, в котором он сообщал, что Юрий Рошка якобы потребовал у него один миллион евро за помощь в выигрыше гражданского дела в Высшей судебной палате.