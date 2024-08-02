Юрий Рошка приговорен к шести годам тюремного заключения

«У меня была долгая политическая карьера, 4 мандата депутата, 2 мандата заместителя председателя парламента, один — заместителя премьер-министра. Меня всегда наказывали за мои публичные убеждения и взгляды. Но на этот раз глобалистский оккупационный режим в Кишиневе прекрасно выполнил отведенную ему роль. (…) У меня больше нет иллюзий относительно того, что будет дальше».