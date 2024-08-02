Юрий Рошка приговорен к шести годам тюремного заключения

Решение вынес кишиневский суд сектора Буюканы. Рошку приговорили к реальному сроку с отбыванием в пенитенциаре полузакрытого типа.
Сам политик себя виновным не признал. В соцсети он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что дело против него носит политический характер.
«Сегодня, 2 августа, я был приговорен к 6 годам лишения свободы. Таким образом, моя деятельность как журналиста, редактора и политика была оценена на самом высоком уровне глобалистскими кругами, контролирующими власть в моей стране, Республике Молдова».
Он также заявил, что за свою продолжительную политическую карьеру не раз подвергался нападкам, однако они не носили настолько очевидный характер.
«У меня была долгая политическая карьера, 4 мандата депутата, 2 мандата заместителя председателя парламента, один — заместителя премьер-министра. Меня всегда наказывали за мои публичные убеждения и взгляды. Но на этот раз глобалистский оккупационный режим в Кишиневе прекрасно выполнил отведенную ему роль. (…) У меня больше нет иллюзий относительно того, что будет дальше».
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате, затем, при необходимости, — в Высшей судебной палате.
Юрий Рошка с 2017 года находился под следствием по обвинению в торговле влиянием. Дело было возбуждено на основании обращения, подписанного бизнесменом Алексеем Дамаскиным, в котором он сообщал, что Юрий Рошка якобы потребовал у него один миллион евро за помощь в выигрыше гражданского дела в Высшей судебной палате.