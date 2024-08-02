РИА Новости: задержанный сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии

По данным Telegram-канала 112, после задержания Савельева в его доме в Одинцовском районе Подмосковья прошел обыск. Сенатора доставили туда перед допросом, в здании также находились его жена и сыновья. По информации «Известий», среди основных объектов недвижимости семьи Савельевых — жилой дом площадью в 1321 кв. м. и квартира в 247 кв. м, они находятся в долевой собственности его сыновей.