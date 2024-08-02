Как выбрать арбуз по внешнему виду, цвету, форме и весу

Арбуз, если он не разрезан, — не скоропортящаяся ягода. В прохладном и защищенном от солнечных лучей месте он может храниться до нескольких месяцев. Иногда поздние плоды удается сохранить до Нового года. Чтобы арбуз пролежал 2−4 месяца, в астраханском Роспотребназоре советуют хранить его при температуре от +2℃ до +8℃ в сухом месте. Важно, чтобы он не лежал на твердой поверхности — в таком положении он начнет подгнивать снизу. Можно подвесить арбуз в сетке или положить на что-то мягкое, например, солому. Не кладите рядом с арбузом другие фрукты или овощи: некоторые их них могут выделять этилен, из-за которого кожура ягоды начнет размякать и запустится процесс гниения.