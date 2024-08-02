Инцидент в Тонкинском заливе, приведший к войне во Вьетнаме, произошел 60 лет назад

Американцы не сдавались. Бойцы Центра специальных операций ЦРУ начали тренировать антикоммунистические отряды и управлять ими на поле боя, все больше людей в правительстве склонялось к тому, что в войну необходимо вмешаться прямо. Власти США не могу отступить, потому что находились в плену двух (как выяснилось потом) заблуждений. Во-первых, они считали, что приход к власти коммунистов в одной стране вызовет обвал, который по принципу домино приведет к захвату красными власти во всем регионе, а потом — мире. Во-вторых, они опирались на старую геополитическую доктрину адмирала Мэхэна, согласно которой борьба за влияние в мире сродни морской войне и нуждается в базах в стратегических точках, коей является Вьетнам. Современные исследователи считают этот подход абстрактным и необоснованным, но в ту пору американские власти твердо решили: сегодня коммунисты победят в Сайгоне, а завтра — во всем мире. Раз так, полноценное вступление США в войну было вопросом времени.