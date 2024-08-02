«Совет осетин» обратился в ГП из-за слов дизайнера Лебедева о теракте в Беслане

«Очень быстро переобувшийся горе “дизайнер” и ничего не знающий о традиционных ценностях выродок, ты наплевал на светлую память невинно убиенных и подвиги наших великих предков, которые отдавали жизни за свой народ. Я настоятельно рекомендую тебе не только не приезжать в Осетию, но также избегать встреч с патриотами своего Отечества. Отвечать придется. И еще… Знай, что никогда не поздно раскаяться, попросить прощения и стать наконец-то человеком, прекратившим аморальное существование», — обратился Гаглоев к Лебедеву.