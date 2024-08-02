Подборка лучших новых сериалов с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом

Сериал снят по одноименному роману Вьет Тхань Нгуена, обладателя Пулитцеровской премии. Главный герой — двойной агент Капитан. Находясь в заключении в лагере во Вьетнаме, он пишет подробное признание. Когда война уже близилась к завершению, Капитан служил в Южном Вьетнаме, поддерживаемом американцами, и передавал секретные сведения коммунистическому Вьетконгу. В то же время он имел контакты с ЦРУ. Главный герой продолжил шпионскую деятельность даже после того, как в конце войны бежал в США со своим шефом Генералом. Капитан порой и сам не понимает, на чьей он стороне. Он все время на грани провала и не является своим ни для одной из сторон.