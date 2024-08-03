Власть избавляется от людей с ограниченными возможностями: Почему в Молдове получить степень инвалидности стало во много раз сложнее

1-й группе соответствует тяжёлая инвалидность, 2-й группе — выраженная, а 3-й — средняя. Но от смены названия практически ничего не изменилось. Разве что, выживать таким людям стало ещё сложнее.
— Для того, чтобы установить или подтвердить группу инвалидности, необходимо обратиться к семейному врачу, который программирует его приему к специалистам, всё делается при помощи компьютера. Мне известны случаи, когда всех врачей проходили за два дня без всяких очередей, правда, такое было года четыре назад. Потом документы рассматривают консилиумы врачебной экспертизы жизнеспособности (ранее втэк), причём, человек, который оформляет группу, может и не присутствовать на рассмотрении документов консилиумом. 1- группу, в зависимости от диагноза, можно не подтверждать, — уточняет председатель Общественного объединения "Союз организаций инвалидов Республики Молдова Юрий Георгица. — Кстати, документы, подтверждающие группу инвалидности или определяющие более высокую степень можно получить и по электронной почте. Конечно, не всем удаётся пройти всех врачей за короткий срок, иногда процедура затягивается. Но в любых случаях используется единый алгоритм и многое зависит от семейного врача.
На самом деле, на семейных врачах лежит не только ответственность, но и дополнительная нагрузка. И, что самое неприятное, некоторые пациенты пытаются их обвинить в том, что они неправильно определили степень инвалидности, хотя семейный врач к этому процессу не имеет никакого отношения, на нём лежит рутина по подготовке документации.
— Действительно, оформление и подтверждение инвалидности начинается с семейного врача. Процедура стандартная, всё прописано, есть определённые формы. Семейный врач собирает всю информацию о пациенте, вписывает данные анализов, устанавливает предварительный диагноз, направляет к профильному врачу, потом к ряду специалистов, если необходимо — больной проходит диагностику — мы даём направление, — уточняет семейный врач из Рышкан Анатолий Лунгу. — Цепочка довольно длинная, но понятная. Первые несколько лет ежегодно подтверждается даже тяжёлая степень. Если человек с ограниченными возможностями не транспортабелен, например, после инсульта, организуется выезд специалистов на дом, иногда проводится заочная консультация. Для этого родственники больного должны написать соответствующее заявление, как это сделать, опять же подскажет семейный врач.
Но не всё так просто, как выглядит на первый взгляд. Не во всех районных поликлиниках есть профильные специалисты. Больных направляют в другие медицинские учреждения, но все это хлопотно, особенно если больного перевозят на инвалидной коляске. Опять же, не везде есть пандусы, по которым эта коляска могла бы проехать
Врачи на вес золота даже в столичных поликлиниках. К примеру, инсулинозависимые диабетики годами не могут получить консультацию.
Недавно проблему, связанную с подтверждением группы инвалидности, озвучил в социальных сетях житель Кишинёва.
«Обратился к семейному врачу, надо повторно пройти комиссию по инвалидности. К августу нужно было уже закончить все эти обходы, собрать анализы, справочки, а ближайшая запись к невропатологу — только на сентябрь. Что делать? Обращаться в другую поликлинику нет смысла — у каждого свой приход. А приход приносит доход. Так как я взяток не даю, то мне туда дорога заказана», — пояснил мужчина.
На 1 января 2022 года, по данным Национальной кассы социального страхования, численность людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова, составила 168,0 тыс. человек. На протяжении многих лет в Молдове лишь около 5−7% населения относятся к категории людей с ограниченными возможностями. Вместе с тем, по данным ООН около 15% жителей Земли являются инвалидами разных групп.
Если верить статистике, получается, что в Молдове самая здоровая нация, хотя у нас в стране число пенсионеров достигло числа работающего населения. Так что по сути, кроме официально зарегистрированных инвалидов, у нас в стране существует и скрытая инвалидность. В частности, это люди, достигшие пенсионного возраста. Если их перевести на группу инвалидности они могут получать прежнюю пенсию (если она выше пенсии по инвалидности), но к этому добавятся льготы, положенные инвалидам. Но, как правило, в инвалидности этим людям отказывают. Или они просто не хотят тратить время и нервы, потому что у них нет веры в это государство, нет доверия к власти. Им, со слабым здоровьем, не хочется ходить кругами по кабинетам врачей и пить дополнительные таблетки от давления.
При этом Майя Санду, заявила, что «Необходимы более серьезные усилия для искоренения мошенничества в процессе присвоения степеней инвалидности, чтобы ресурсы, выделяемые государством, доходили до тех, кто в них больше всего нуждается». Мошенничества, господа правители, это по вашей части. Хотя «фальшивые» инвалиды периодически и появлялись в нашем королевстве. Но если подобное заявление президентом было сделано, следует ожидать, что инвалидов в Молдове станет ещё меньше.
Кто действительно готов пройти все круги через поликлиники и комиссии, чтобы получить хоть какую-то степень инвалидности — это наши гастарбайтеры, которые работали за границей нелегально, приехали с кучей болячек, но у них нет необходимого стажа для получения пенсии.
Минимальный страховой (трудовой) стаж для назначения пенсии — 15 лет. Если его нет, то гражданин не имеет права на пенсию, а только на пособие, которое составляет 1388,93 лея.
При этом размер минимальной пенсии при тяжелой инвалидности — 2083,40 лея, при выраженной инвалидности — 1944,50 лея, а при средней инвалидности — 1388,93 лея. Последнюю оформлять нет смысла, но многие набрали болячек и на бывшую вторую группу.
Но наших людей, которые отстраивали другие страны и меняли памперсы чужим бабушкам, упрекать сложно. Да, они купили в Молдове квартиры, кормили свои семьи, хотя и не перечисляли деньги в пенсионный фонд. Вот так сложилось. И вообще, жизнь каждого человека — отдельная история. Но ясно одно, власти не нужны лишние рты, будь то пенсионеры или люди с ограниченными возможностями.