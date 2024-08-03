Власть избавляется от людей с ограниченными возможностями: Почему в Молдове получить степень инвалидности стало во много раз сложнее

Если верить статистике, получается, что в Молдове самая здоровая нация, хотя у нас в стране число пенсионеров достигло числа работающего населения. Так что по сути, кроме официально зарегистрированных инвалидов, у нас в стране существует и скрытая инвалидность. В частности, это люди, достигшие пенсионного возраста. Если их перевести на группу инвалидности они могут получать прежнюю пенсию (если она выше пенсии по инвалидности), но к этому добавятся льготы, положенные инвалидам. Но, как правило, в инвалидности этим людям отказывают. Или они просто не хотят тратить время и нервы, потому что у них нет веры в это государство, нет доверия к власти. Им, со слабым здоровьем, не хочется ходить кругами по кабинетам врачей и пить дополнительные таблетки от давления.