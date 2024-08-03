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Пластический хирург сказал, почему белоруски стали удалять импланты из груди

В Беларуси растет число операций по удалению имплантов из груди.

Источник: Комсомольская правда

В последние годы белоруски стали удалять ранее установленные импланты груди. Об этом факте в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» рассказал завкафедрой пластической хирургии и комбустиологии Белорусского государственного медуниверситета Владимир Подгайский.

По словам Владимира Подгайского, белорусские хирурги более 30 лет делают операции по коррекции формы и объема молочных желез с помощью имплантов женщинам.

«Раньше в основном мы делали операции по увеличению молочных желез, установке имплантов, таких было 95−99%. Прошло много лет, и мы пришли к тому, что мы удаляем эти импланты», — отметил пластический хирург.

Все дело в том, что пациентки приходят к такому возрасту, что грудь с имплантом им уже не нужна.

«Пациентки говорят: “Да они уже мне и не нужны, давайте их уберем и сделаем из того что осталось что-нибудь хорошее”, — сказал Владимир Подгайский.

медицина