Что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа, когда провожают лето

Не рекомендуется купаться, так как купальный сезон завершился в Ильин день 2 августа и это становится опасным. Под запретом ссоры, конфликты, сплетни. Кроме того, запрещено оставлять беспорядок в доме. Предки верили, что это может грозить неприятностями. Не стоит отказывать в милостыне тем, кто ее просит.