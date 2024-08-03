Что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа, когда провожают лето

Православная церковь 3 августа вспоминает Онуфрия Молчаливого. В народе отмечают день Онуфрия Молчаливого. Однако существует у праздника еще два названия — Безмолвник и Молчальник. Считается, что в указанный день все следует делать молча. Кроме того, 3 августа начинали провожать лето.
Что нельзя делать 3 августа
Не рекомендуется купаться, так как купальный сезон завершился в Ильин день 2 августа и это становится опасным. Под запретом ссоры, конфликты, сплетни. Кроме того, запрещено оставлять беспорядок в доме. Предки верили, что это может грозить неприятностями. Не стоит отказывать в милостыне тем, кто ее просит.
Что можно делать 3 августа
По традиции, с указанной даты начинали провожать лето, собирать яблоки, которые не ели до Яблочного Спаса 19 августа. Рекомендуется провести день в молчании. Также в день Онуфрия Молчаливого было принято работать на огороде.