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Минздрав: В больницах находятся 11 пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Источник: Российская газета

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них 5 детей», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

По его словам, состояние пяти пострадавших, в том числе двух детей, врачи оценивают как тяжелое.

Представитель Минздрава добавил, что пять человек, в числе которых два ребенка, получили медицинскую помощь амбулаторно.

С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи. Кроме того, действует горячая линия психологической поддержки.

Напомним, ЧП в Нижнем Тагиле произошло днем 1 августа. В результате взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома.

По данным МЧС России, спасатели извлекли тела восьми погибших из-под обломков дома. Спасти удалось 15 человек.

Третье августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура, сообщил накануне глава города Владислав Пинаев.