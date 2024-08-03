Минздрав: В больницах находятся 11 пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

В больницах остаются 11 человек, пострадавших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них 5 детей», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
По его словам, состояние пяти пострадавших, в том числе двух детей, врачи оценивают как тяжелое.
Представитель Минздрава добавил, что пять человек, в числе которых два ребенка, получили медицинскую помощь амбулаторно.
С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи. Кроме того, действует горячая линия психологической поддержки.
Напомним, ЧП в Нижнем Тагиле произошло днем 1 августа. В результате взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома.
По данным МЧС России, спасатели извлекли тела восьми погибших из-под обломков дома. Спасти удалось 15 человек.
Третье августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура, сообщил накануне глава города Владислав Пинаев.