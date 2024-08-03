Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

«Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну», — сказал он.
Ранее Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.