Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Ранее Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.