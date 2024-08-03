На Украине объяснили превращение статуи Ленина в Шевченко нехваткой денег

В Житомирской области скульптура Владимира Ленина превратилась в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко из-за нехватки денег. Об этом пишет издание «Суспiльне Житомир».
Напомним, в селе Котлярка установленному там гипсовому Ленину приделали пышные усы, поменяли форму носа и «повязали» на шею шарф.
По информации издания, автором инициативы стала заведующая сельского Дома культуры Татьяна Петрук. Она пояснила, что памятник Ленину собирались сносить в рамках закона о «декоммунизации».
Однако, заявила Петрук, если бы статую советского вождя снесли, то на установку нового монумента не хватило бы денег. Поэтому было принято решение переделать памятник Ленину в памятник Шевченко.
Работа над статуей длилась две недели, этим занимался местный художник Владимир Герасимчук, передает РБК.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, начался на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.