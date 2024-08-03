Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 5 по 11 августа

Прошедшая 1 августа встреча ОПЕК не принесла особенных сюрпризов, члены организации оставили план по постепенному ослаблению ограничений с четвертого квартала 2024 года без изменений. Однако подтвердили, что могут отказаться от наращивания добычи в зависимости от ситуации на рынке. В то же время важно отметить, что даже при сохранении текущего плана по наращиванию добычи с октября достигнутые договоренности по компенсации недосокращенной добычи «нарушителями» квот означают, что добыча по факту должна не вырасти, а даже немного сократиться в октябре.