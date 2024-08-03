Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 5 по 11 августа

Спрос на иностранную валюту давит на рубль, планы ОПЕК+ могут помешать ценам на нефть расти, индекс Мосбиржи попытается выйти к «круглой» отметке. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.
— Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля останется в устоявшихся диапазонах 11,5−12,1 ₽ за юань, 84−88 ₽ за долл., 91−95 ₽ за евро.
В целом факторы за и против рубля остаются сбалансированными.
В пользу рубля выступают высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса, снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.
Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
На валютном рынке была неопределенность в отношении того сохранится ли биржевая торговля юанем после 13 августа. Напомним, что американский Минфин выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Однако в пятницу Минфин США продлил лицензию до 12 октября.
— Котировки на неделе поддержал целый ряд факторов, в том числе, обострение геополитического конфликта на Ближнем Востоке.
Также на неделе по итогам заседания ФРС США председатель Джером Пауэлл дал инвесторам надежду на запуск цикла снижения ставки в сентябре, заявив, что регулятор обретает все большей уверенности в приближении инфляции к целевому показателю в 2%. При этом базовую ставку оставили без изменения. Первое снижение с вероятностью около 90% ожидается в сентябре шагом 25 базисных пунктов.
И, наконец, инвесторов обрадовали данные по запасам нефти от Минэнерго США. Они снизились на 3,436 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение всего на 1,6 млн баррелей. Таким образом, запасы снижаются пятую неделю подряд. Запасы бензина также падали вторую неделю подряд, сократившись в совокупности на 10 млн баррелей за последние пять недель.
Тем не менее, рост носил ограниченный характер. Опасения относительно перспектив спроса на нефть в Китае вернулись на рынок. Также вышедшие в четверг слабые статданные из США — индекс PMI упал до 46,8, самый низкий уровень с ноября 2023 года — добавили опасений относительно роста американской экономики.
Прошедшая 1 августа встреча ОПЕК не принесла особенных сюрпризов, члены организации оставили план по постепенному ослаблению ограничений с четвертого квартала 2024 года без изменений. Однако подтвердили, что могут отказаться от наращивания добычи в зависимости от ситуации на рынке. В то же время важно отметить, что даже при сохранении текущего плана по наращиванию добычи с октября достигнутые договоренности по компенсации недосокращенной добычи «нарушителями» квот означают, что добыча по факту должна не вырасти, а даже немного сократиться в октябре.
На следующей неделе ожидаются публикации еженедельных показателей по запасам нефти и нефтепродуктов в США и ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США. В последнем отчете Минэнерго подняло свой прогноз по спросу на 2025 год и снизило прогнозы по добыче стран вне ОПЕК, что вылилось в ожидания дефицита по итогам текущего и следующего года. В результате прогноз цены на второе полугодие 2024-го и 2025 год вырос до 88 долл. за баррель.
Ожидаем, что геополитика и сезонно высокий спрос смогут поддержать цены выше 80 долл. за баррель на следующей неделе, однако неутихающие тревоги относительно среднесрочных перспектив роста спроса и опасения по поводу постепенного возврата ОПЕК+ к наращиванию добычи могут помешать дальнейшему росту.
— На уходящей неделе российский рынок акций предпринимал попытки роста, которые затухали вблизи 2950−2960 пунктов по индексу Мосбиржи. Рубль вопреки ожиданиям не пошел на ослабление после завершения налогового периода и даже пытался укрепляться, цены на нефть при этом немного откатились назад, временами соскальзывая под 80 долл. за баррель Brent.
Рынок продолжил «переваривать» решение ЦБ о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 18%, и особенно — сигнал о том, что регулятору придется удерживать высокие ставки дольше, чем предполагалось ранее. Когда эмоциональная переоценка завершится, покупатели могут вновь активизироваться — фундаментально многие акции недооценены, а для покупок нужен лишь свежий драйвер, например, ослабление рубля или значимый корпоративный новостной позитив. Краткосрочно ожидаем продолжения попыток индекса Мосбиржи выйти к круглой отметке 3000 пунктов.
В понедельник ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике, Русагро раскроет финансовые результаты по МСФО за второй квартал. На следующий день Ozon представит квартальные показатели. В четверг Юнипро и VK обнародуют финансовые отчеты за первое полугодие. В конце недели Сбербанк опубликует финрезультаты по МСФО за второй квартал и отчет по РПБУ за семь месяцев 2024 года.
На общерыночный настрой могут оказать влияние ключевые публикации и макростатистика. На старте недели выйдут июльские индексы деловой активности PMI по КНР, еврозоне и США. Во вторник будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. В пятницу Росстат представит индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели на неделе представят Berkshire Hathaway, Tyson Foods, BioNTech Caterpillar, Uber Tech, Walt Disney, CVS Health Corp, Eli Lilly.