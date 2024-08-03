На Украине выразили недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену в Европе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с утверждением, что российская оперная певица Анна Нетребко якобы не должна выступать в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Ермака, нельзя «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад».
Так украинский чиновник прокомментировал новость о том, что в начале 2025 года Анна Нетребко выступит на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.
Напомним, прошлой осенью возвращение Нетребко на сцену Берлинской государственной оперы вызвало негодование у МИД Украины. Там заявили, что хотели бы слышать «голос Украины в Германии» вместо сопрано певицы.
Между тем, запланированный на 1 июня этого года концерт Нетребко в швейцарском Люцерне был отменен из-за намеченной на эти же сроки мирной конференции по Украине.
Год назад Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке за отмененные выступления. Нетребко обвинила американцев в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Ущерб она оценила в 360 тысяч долларов.