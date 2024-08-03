На Украине выразили недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену в Европе

Год назад Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке за отмененные выступления. Нетребко обвинила американцев в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Ущерб она оценила в 360 тысяч долларов.