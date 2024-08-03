Неделя с AmurMedia: задержание Никонова, предвыборная гонка и новые назначения

Какого цвета космос? Хабаровский астроном рассказал об астрофотографии
Со времен глубокой древности люди смотрят на звезды. Пытливые умы изучали их расположение на ночном небе, предсказывали погоду, создавали календари и навигацию. Мечтатели связывали со звездами множество легенд и гадали на судьбу. Каждый человек хотя бы раз в жизни поднимал взгляд в ночное небо — и не оставался равнодушным.
Еще один кандидат на пост в губернаторы Хабаровского края утратил этот статус
Как стало известтно, вчера в регистрации кандидату на должность Губернатора Хабаровского края отказали еще одному кандидату. Им оказался Смалис Андрей Евгеньевич, выдвинутый от избирательного объединения «Казачья партия Российской Федерации», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию избиркома Хабаровского края.
Основанием для задержания Никонова могли стать нарушения закупок по теплоходу «Здоровье»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю на основании проведенного мониторинга выявило признаки нарушения законодательства о защите конкуренции при организации закупок теплохода «Здоровье» в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию ведомства.
Врио губернатора Хабаровского края назначил исполняющего обязанности зампреда по социальному блоку
На место арестованного Евгения Никонова назначен новый заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, сообщает ИА AmurMedia.
Выбывшие: четыре кандидата на пост губернатора Хабаровского края утратили этот статус
Из девяти кандидатов, заявлявшихся на участие в выборах губернатора Хабаровского края, выбыли четверо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию крайизбиркома. Причем трое из этой четверки вышли из гонки по собственному желанию.
Схема движения автобусов изменится в Хабаровске
Структурное подразделение «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» будет проводить аварийные работы на пересечении улиц Серышева и Некрасова в течение двух суток, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Зампреда кабмина Хабаровского края Евгения Никонова арестовали на два месяца
Заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова в среду арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Центральный район суда Хабаровска.
Вблизи Охотска произошло крупномасштабное загрязнение прибрежной зоны
Экологи бьют тревогу: в прибрежной акватории наблюдается разлив нефтепродуктов, предположительно дизтоплива. Информацию общественникам сообщили жители Охотска.
Жители Хабаровска теперь могут приобретать рыбу по доступным ценам в новом магазине
Как заявил депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов, хабаровчане теперь имеют возможность покупать свежую рыбу не только в известных магазинах, но и в новом месте. Недавно в краевом центре начал работу магазин «Хабаровский рыбак». Это событие стало частью программы поддержки местных производителей и стимулирования спроса на их продукцию.
Комсомольчанки перечислили на счета мошенников крупные суммы денег
В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило заявление от 58-летней местной жительницы, которая сообщила о совершенных против нее мошеннических действиях. Комсомольчанка рассказала сотрудникам полиции, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что неизвестные оформили крупный кредит на имя заявительницы и в данный момент пытаются снять денежные средства со счета. Чтобы предотвратить мошеннические действия, собеседник уведомил горожанку, что нужно взять встречный кредит и через банкомат положить деньги на хранение на безопасную банковскую ячейку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Лучших работников ДВЖД отметили почетными наградами в Хабаровском крае
В преддверии Дня железнодорожника, 2 августа в Хабаровске, лучшие работники Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) получили заслуженные награды (0+). На торжественном мероприятии, посвященном празднику, собрались руководители дороги, представители власти и ветераны железнодорожного дела, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВЖД филиала ОАО «Российские железные дороги».
Форум молодых семей прошел в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошел Форум (6+), который объединил около 400 молодых семей со всего региона, в том числе семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Форум состоялся сразу на двух площадках — на территории туристического комплекса в пригороде Хабаровска и в круглогодичном молодежном образовательном центре «Амур» в Комсомольском районе.
Демешин проверил качество ремонта дорог в Хабаровске после обращения жителей
Первым делом Демешин проверил ход ремонтных работ на улицах поселка имени Горького, на плачевное состояние которых главе региона жаловались жители. Распоряжением правительства края администрации города Хабаровска на эти цели выделена финансовая помощь в размере 100 млн рублей. На сегодняшний день уже восстановлено 5,6 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия на улицах Горького, Жуковского, Восточном шоссе.
Ремонтные работы пройдут на улице Знаменщикова в Хабаровске
С 1 по 15 августа пройдут работы по ремонту тепломагистрали в районе дома № 3 по улице Знаменщикова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК» по Хабаровскому краю.