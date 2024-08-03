Неделя с AmurMedia: задержание Никонова, предвыборная гонка и новые назначения

Комсомольчанки перечислили на счета мошенников крупные суммы денег



В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило заявление от 58-летней местной жительницы, которая сообщила о совершенных против нее мошеннических действиях. Комсомольчанка рассказала сотрудникам полиции, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что неизвестные оформили крупный кредит на имя заявительницы и в данный момент пытаются снять денежные средства со счета. Чтобы предотвратить мошеннические действия, собеседник уведомил горожанку, что нужно взять встречный кредит и через банкомат положить деньги на хранение на безопасную банковскую ячейку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.