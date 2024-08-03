В Казахстане проходит операция «Мигрант»

Исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы Департамента полиции Астаны Канай Жумабеков на брифинге в РСК рассказал о оперативно-профилактическом мероприятии «Мигрант», передает официальный сайт столичного акимата. С 1 по 5 августа текущего года проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Мигрант».
«С начала ОПМ выявлено 45 иностранных и 7 граждан РК, которые нарушили миграционное законодательство. Вместе с тем, за нарушение правил миграционного законодательства 8 иностранных граждан были выдворены за пределы страны. В период проведения мероприятий проверкой будут охвачены строительные объекты, рестораны, кафе, рынки и торговые центры и другие объекты. Если у Вас имеется какая-либо информация об иностранных граждан незаконно прибывающих на территории города, просим незамедлительно обратиться в ближайшие отделении полиции, либо звонить на номер “102”, — сообщили в управлении ДП Астаны.
Управление миграционного службы с начала года провело восемь ОПМ: «Иностранец», два этапа ОПМ «Мигрант», «Богет», «Нелегал», три этапа ОПМ «Правопорядок». В результате привлечено к ответственности более восьми тысяч иностранцев и граждан РК, из них более 3900 лиц — за нарушение миграционного законодательства и за нарушение законодательства РК в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства — около 1 150 лиц. Также за проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, 2930 граждан РК, К тому же, с начала года 714 иностранных граждан были депортированы с территории Республики Казахстан за нарушение миграционного законодательства.