С дождей и гроз начнутся выходные в Челябинской области

Между прочим, 3 августа 2024 года отмечают день Онуфрия Молчаливого. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме, в том числе, немытую посуду в раковине. Дело в том, что безделье может привести к плохим последствиям. Например, весь год потом могут преследовать неприятности.