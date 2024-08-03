Трентон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С дождей и гроз начнутся выходные в Челябинской области

В субботу, 3 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Трентоне: +24° 4 м/с 100% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 3 августа, у Анны, Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Семена и Федора.

Между прочим, 3 августа 2024 года отмечают день Онуфрия Молчаливого. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме, в том числе, немытую посуду в раковине. Дело в том, что безделье может привести к плохим последствиям. Например, весь год потом могут преследовать неприятности.