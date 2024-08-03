С дождей и гроз начнутся выходные в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 3 августа, у Анны, Георгия, Евгения, Ивана, Петра, Семена и Федора.
Между прочим, 3 августа 2024 года отмечают день Онуфрия Молчаливого. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме, в том числе, немытую посуду в раковине. Дело в том, что безделье может привести к плохим последствиям. Например, весь год потом могут преследовать неприятности.