Покричать на деревья и выспаться в самом темном месте страны: в России набирают популярность необычные виды отдыха

Искушенного туриста сегодня отелем «все включено» не удивишь. На пике интереса теперь необычные виды отдыха. Мы нашли самые удивительные предложения.
Идеальный вариант для тех, кому работа снится даже по ночам, — специальные отели для здорового сна. Главные особенности: слабая связь, удаленность домиков друг от друга, ортопедические матрасы и подушки.
Один из таких эко-отелей мы нашли на курорте Архыз. Добраться непросто: сначала самолетом до Минеральных вод, потом несколько часов на автобусе. К слову, в советские годы расположенный поблизости Нижний Архыз ученые признали самым темным поселком в стране. По сей день здесь находится астрофизическая обсерватория РАН, откуда наблюдают за звездным небом.
— Домики расположены так, что наткнуться на соседей практически невозможно, — рассказывает администратор гостиницы. — Шуметь и громко слушать музыку на территории запрещено, а в каждой спальне есть плотные шторы и удобная кровать.
Двухэтажный домик с террасой на двоих (вместительность до четырех гостей) обойдется от 6000 рублей в сутки. Дополнить ленивый отдых можно занятиями йогой, медитациями, походами и конными прогулками.
На звездное небо здесь можно любоваться даже из номера — сквозь прозрачную крышу купольного отеля.
— В 6-дневный тур входят самые живописные природные достопримечательности: урочище Калбак-Таш, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Курайская степь и другие, — перечисляет организатор экспедиций Елизавета Каменева. — В конце каждого дня — лекция по астрономии и наблюдение за созвездиями. Есть возможность поехать с детьми, но не младше шести лет. Малыши едва ли выдержат столько активности.
Обойдется удовольствие в 44,5 тысяч рублей при двухместном размещении (за шесть дней). Для одного гостя ценник — от 65,5 тысяч. При этом в стоимость не входят билеты до Горно-Алтайска и обратно, питание (кроме завтраков) и экскурсии вне программы.
В этом году астрономам-любителям открылось новое направление — берег Байкала. В тур входят точки сразу в двух регионах: Бурятии и Иркутской области. Стоимость — от 75 000 рублей с человека.
Slow-travel — медленные или, как их еще называют, осознанные путешествия. Суть в том, чтобы размеренно погружаться в атмосферу и культуру места. Чаще всего подобный запрос слышат гиды Мурманска. Почему? Ритм жизни за Северным полярным кругом в целом неспешный, объясняет организатор туров Владимир Онацкий.
— Это можно заметить даже по обстановке на дорогах. По сравнению со столичными водителями наши будто никуда не торопятся, — говорит Владимир. — Северное сияние, красивая природа, особенная фауна — приезжие оказываются в непривычном для себя мире. Большой плюс — перелет из Москвы занимает всего два часа.
Помимо обычных развлечений любителям предлагают полазить по «заброшкам», примерить на себя жизнь древнего коренного народа саамов или поплавать с китами. Туристов вывозят в море, находят китов, надевают на смельчаков гидрокостюмы и отправляют поплавать рядом. Впрочем, тут как повезет: обнаружить этих морских животных удается не всегда.
Простые групповые туры без учета проживания в день обойдутся в 4−6 тысяч рублей с человека. Однако цена за более сложные маршруты перевалит за 20 тысяч в сутки.
Начальник достал, коллеги раздражают, погода за окном бесит, а последняя нервная клетка уже не справляется? Самый безопасный способ выпустить пар — покричать… на деревья. Валдайский национальный парк в Нижегородской области вошел в топ лесов, прекрасно подходящих для этого занятия.
— Наш главный маршрут — Большая Валдайская тропа протяженностью 59 км, которая открыта с мая по ноябрь, — рассказывает заместитель директора нацпарка по экологическому просвещению и туризму Татьяна Герасимова. — За пять дней похода путешественникам попадутся ельник, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и болота. Заблудиться не получится: повсюду установлены указатели, на каждом 10 километре расположены базы для ночлега, а все тропы расчищены и оборудованы мостиками. Парк находится между Москвой и Санкт-Петербургом. Удобнее всего будет добраться на личном авто. Еще один вариант — поезд, путь из столицы в Валдай займет 5−9 часов, из Санкт-Петербурга — пять часов. Вход на территорию стоит 250 рублей, для детей, пенсионеров и участников СВО билет бесплатный.
Отдыхающих просят отказаться от «терапии крика» весной, когда у животных появляется потомство. Шум может напугать малышей.
Наталия ОСИПОВА, исполнительный директор Альянса туристических агентств:
«Единичные случаи».
— Но наличие соответствующих подобных отелей и программ — это единичные случаи. В Таиланде или той же Турции вам для сонного туризма предложат подобрать одеяло необходимой плотности, обеспечат в номере комфортные температуру, освещение, создадут полную звукоизоляцию, а за доплату предоставят человека, который потом расшифрует ваши сны. У нас в России этого пока еще нет. Конечно, спрос рождает предложение. Если россияне поголовно начнут искать туры, чтобы выспаться, гостиничный бизнес подстроится.
Появились вечеринки для выгоревших.
соцсетях стал популярным ролик с тусовкой для тех, кто реально устал. Работяги без[1]мятежно посапывают, дрейфуя в бассейне на надувных матрасах, пока диджей включает успокаивающую музыку. Тысячи лайков и комментариев. Одновременно «отрываться» могут от 5 до 9 человек при условии предварительной записи. Стоимость — 2000 рублей за пару часов такого сна. Проводят вечеринки под Туапсе.
Вечеринка для выгоревших под спокойную музыку от диджея. Автор: отель «Lavicon».