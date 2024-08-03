Покричать на деревья и выспаться в самом темном месте страны: в России набирают популярность необычные виды отдыха

— Наш главный маршрут — Большая Валдайская тропа протяженностью 59 км, которая открыта с мая по ноябрь, — рассказывает заместитель директора нацпарка по экологическому просвещению и туризму Татьяна Герасимова. — За пять дней похода путешественникам попадутся ельник, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и болота. Заблудиться не получится: повсюду установлены указатели, на каждом 10 километре расположены базы для ночлега, а все тропы расчищены и оборудованы мостиками. Парк находится между Москвой и Санкт-Петербургом. Удобнее всего будет добраться на личном авто. Еще один вариант — поезд, путь из столицы в Валдай займет 5−9 часов, из Санкт-Петербурга — пять часов. Вход на территорию стоит 250 рублей, для детей, пенсионеров и участников СВО билет бесплатный.