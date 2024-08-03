Генпрокуратура требует изъять имущество полковника МЧС Симоненко и его семьи

Сергей Симоненко начал службу в пожарной охране в 1988 году. В 2009 году он занял пост заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, отвечая за управление надзорной деятельности и пожарный надзор. В октябре 2018 года он был уволен по достижении предельного возраста службы. Однако в сентябре 2022 года Симоненко вернулся на службу, а в октябре 2023 года был назначен заместителем начальника главного управления. Период между 2018 и 2022 годами в его биографии не освещается. В 2017 году он задекларировал доход в 1,1 миллиона рублей, а его супруга — свыше 3,1 млн рублей. Семья владела автомобилями ЗИМ-12 и Skoda, четырьмя земельными участками, двумя нежилыми постройками и жилым домом.