Трентон
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана 3 августа

Запасным аэродромом для воздушной гавани Иркутска выступил аэропорт «Байкал».

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал». Об этом в соцсетях сообщил его генеральный директор Дмитрий Гармаев.

— Обслуживаем рейсы, работаем со своими регулярными рейсами. Страхуем соседей, — рассказал Гармаев.

Напомним, согласно прогнозу иркутских синоптиков, местами по региону 3 августа ожидаются ливневые дожди. В отдельных районах прогремят грозы, порывы северо-западного, северо-восточного ветра усилятся до 5−10 м/с. Воздух в среднем прогреется до 24…+29 градусов. В Иркутске столбик термометра поднимется до +28.