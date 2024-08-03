Шесть самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана 3 августа

Утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал». Об этом в соцсетях сообщил его генеральный директор Дмитрий Гармаев.
— Обслуживаем рейсы, работаем со своими регулярными рейсами. Страхуем соседей, — рассказал Гармаев.
Напомним, согласно прогнозу иркутских синоптиков, местами по региону 3 августа ожидаются ливневые дожди. В отдельных районах прогремят грозы, порывы северо-западного, северо-восточного ветра усилятся до 5−10 м/с. Воздух в среднем прогреется до 24…+29 градусов. В Иркутске столбик термометра поднимется до +28.