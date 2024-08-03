Мемориал погибшим участникам СВО планируют открыть в Тайшете

— Мемориал должен быть достойным подвига наших земляков, — цитирует информационное агентство Кузина. — Во избежание поверхностного подхода и каких-либо просчётов создана специальная рабочая группа. В неё вошли представители администраций и дум города и района, заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова, представители общественности, вдовы и матери погибших участников спецоперации. Архитектурную часть помогают прорабатывать представители кафедры градостроительства ИРНИТУ и скульптор из Иркутска.