Мемориал погибшим участникам СВО планируют открыть в Тайшете

На месте камня памяти участников специальной военной операции в Тайшете Иркутской области планируют установить мемориал в честь погибших героев. Объект будет располагаться в городском парке. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на главу Тайшета Александра Кузина.
— Мемориал должен быть достойным подвига наших земляков, — цитирует информационное агентство Кузина. — Во избежание поверхностного подхода и каких-либо просчётов создана специальная рабочая группа. В неё вошли представители администраций и дум города и района, заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова, представители общественности, вдовы и матери погибших участников спецоперации. Архитектурную часть помогают прорабатывать представители кафедры градостроительства ИРНИТУ и скульптор из Иркутска.
Готовые эскизы обещают обсудить с жителями города. В настоящее время конкретные сроки работ не установлены.