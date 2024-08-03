Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана

Ночью на западе, в центре области Абай ожидается гроза. Днем — гроза, на западе, севере, в центре области — град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, юге, в центре области -порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.