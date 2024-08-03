Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана

В Астане 3 августа ожидается гроза.
В Алматы днем — сильная жара 35 градусов, высокая пожарная опасность.
С 3 по 9 августа сохранятся сильная жара, чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность в Шымкенте.
Ночью на западе, в центре области Абай ожидается гроза. Днем — гроза, на западе, севере, в центре области — град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, юге, в центре области -порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, в центре области — порывы 15−20 м/с.
В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов.
До 9 августа в области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.
Днем 9 августа на юге области ожидается очень сильная жара 42 градуса.
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке области — порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−36 градусов. В южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области — высокая пожарная опасность.
Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области — град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области — чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Днем на севере, северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области — порывы 17−22 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке, юге области — порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем на западе области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем
Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара 38−40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, востоке области — гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области — гроза, шквал, днем на севере, западе, юге области — гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке, юге области, днем на севере, западе, юге области — порывы 15−20 м/с.
В области Улытау ожидается ветер северо-западный, на юге, в центре области -порывы 15−20 м/с.