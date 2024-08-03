Жителей Башкирии предупредили о новой волне активности клещей.

«Возможно, количество обращений за медпомощью по случаю присасывания клещей увеличится, но цифры не будут достигать весеннего уровня. Если все же встреча с клещом произошла, то необходимо сдать его на исследования. График работы пунктов приема можно найти здесь», — прокомментировали в Роспотребнадзоре РБ.