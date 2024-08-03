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Жителей Башкирии предупредили о новой волне активности клещей

Жителей Башкирии предупредили о новой волне активности клещей.

Источник: РИА "Новости"

Управление Роспотребнадзора по Башкирии информирует жителей, что в республике наступает вторая волна активности клещей.

По данным ведомства, только на прошлой неделе в медицинские организации обратились 223 человека, которых покусали кровопийцы — это превышает аналогичные показатели за позапрошлую семидневку на 34,3%.

«Возможно, количество обращений за медпомощью по случаю присасывания клещей увеличится, но цифры не будут достигать весеннего уровня. Если все же встреча с клещом произошла, то необходимо сдать его на исследования. График работы пунктов приема можно найти здесь», — прокомментировали в Роспотребнадзоре РБ.

Напомним, в первой половине июня за неделю лаборатории исследовали 676 клещей (каждый третий укусил ребенка). А в начале мая каждый пятый клещ (20%) оказался вредоносным.