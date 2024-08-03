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Сирота из Иркутской области обратилась к главе СКР из-за непригодного жилья

Сирота с ребёнком вынуждена проживать в небезопасных условиях.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о сироте из Иркутской области, которая с ребёнком вынуждена проживать в небезопасных условиях. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России по Иркутской области.

«Обратилась 43-летняя сирота из Иркутской области. Девять лет назад ей предоставлено помещение в двухквартирном доме, непригодное для проживания: отсутствует отопление, стены покрыты плесенью и прогнили полы», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

В 2021 году сделали ремонт, но ситуация не изменилась и женщине с маленьким ребёнком пришлось проживать в небезопасных условиях. Виновных до сих пор не привлекли к ответственности. Следователи регионального СК ведут расследование.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад о результатах расследования и о том, почему затянули дело.

СК