Сирота из Иркутской области обратилась к главе СКР из-за непригодного жилья

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о сироте из Иркутской области, которая с ребёнком вынуждена проживать в небезопасных условиях. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России по Иркутской области.
«Обратилась 43-летняя сирота из Иркутской области. Девять лет назад ей предоставлено помещение в двухквартирном доме, непригодное для проживания: отсутствует отопление, стены покрыты плесенью и прогнили полы», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
В 2021 году сделали ремонт, но ситуация не изменилась и женщине с маленьким ребёнком пришлось проживать в небезопасных условиях. Виновных до сих пор не привлекли к ответственности. Следователи регионального СК ведут расследование.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад о результатах расследования и о том, почему затянули дело.