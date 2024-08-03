Проезд на общественном транспорте подорожал в Алматы

Мотивируется это тем, что водитель должен быть сосредоточен на вождении, не отвлекаясь на сбор денег. Кроме того, как отмечали в акимате, по статистике на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом. Сейчас горожанам и гостям города доступны несколько способов безналичного расчета: через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов; посредством SMS c мобильного телефона; через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).