Проезд на общественном транспорте подорожал в Алматы

Начиная с субботы, 3 августа, в Алматы начал действовать ранее согласованный маслихатом и активно обсуждавшийся с экспертами тариф в 120 тенге на проезд в общественном транспорте. Вместе с этим, согласно постановлению акимата, с 3 августа исключается возможность оплаты проезда наличными.
Мотивируется это тем, что водитель должен быть сосредоточен на вождении, не отвлекаясь на сбор денег. Кроме того, как отмечали в акимате, по статистике на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом. Сейчас горожанам и гостям города доступны несколько способов безналичного расчета: через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов; посредством SMS c мобильного телефона; через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).
«Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава», — рассказывали в акимате.
Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость проездных билетов:
- месячный проездной — 9 900 тенге;
- студенческий месячный — 4 200 тенге;
- школьный месячный — 2 000 тенге;
- пенсионный месячный — 3 000 тенге.
Бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан: участники ВОВ, пенсионеры старше 75 лет, лица с инвалидностью 1-й, 2-й группы, дети с инвалидностью до 18 лет, жертвы политических репрессий и ветераны боевых действий на территории других государств.
Также для 4 категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.
«В целом управлением городской мобильности города Алматы разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого горожанам и гостям города будут предложены различные виды проездных абонементов для удобства пользования услугами общественного транспорта, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок», — отметили в ведомстве.
О том, что в Алматы рассматривают возможность повысить стоимость проезда, стало известно еще в начале июля. Соответствующий проект постановления акимата был опубликован на сайте «Открытые НПА».
А незадолго до этого поднять цены на проезд просили перевозчики. Они выразили неудовлетворение текущими тарифами, считая их нерентабельными для отрасли. По словам директора автобусного парка ТОО «Eco Bus Service» Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли. Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка «City Bus» Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.
А с 1 августа, напомним, повысилась стоимость проезда в Астане.