Отключение горячей воды продлили в Октябрьском округе Иркутска до 9 августа

Администрация Иркутска предупреждает жителей Октябрьского округа — отключение горячей воды в многоквартирных домах продлено до 17:00 9 августа. Ранее ограничения вводили до 2 августа. В указанный период не будут работать полотенцесушители, а температура воды будет повышаться при увеличении расхода.
— По результатам гидравлических испытаний выявлены частичные повреждения трубопровода, — объяснят в Байкальской энергетической компании. — Для проведения ремонтных работ на участке тепловой сети ООО «БЭК» выведен из работы подающий трубопровод, горячее водоснабжение потребителей включено по обратному трубопроводу без циркуляции.
Напомним, движение автотранспорта ограничат по улице Горького в Иркутске. Запрет на проезд будет действовать на протяжении всего дня. Такая мера необходима для проведения запланированных работ по ремонту проезжей части.