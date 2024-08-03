Отключение горячей воды продлили в Октябрьском округе Иркутска до 9 августа

Администрация Иркутска предупреждает жителей Октябрьского округа — отключение горячей воды в многоквартирных домах продлено до 17:00 9 августа. Ранее ограничения вводили до 2 августа. В указанный период не будут работать полотенцесушители, а температура воды будет повышаться при увеличении расхода.