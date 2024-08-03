В Красноярске поменялись маршруты двух автобусов

Теперь автобус № 85 в сторону Черемушек будет двигаться по проспекту Мира, а затем выезжать на Карла Маркса по улице 9 января. Ранее он по Каратанова двигался на Ленина. В новой схеме не будет остановки «Сибирский институт искусств», а добавятся «Гостиница “Октябрьская”» и «Филармония». В обратном направлении схема движения не меняется.