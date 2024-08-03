В Красноярске поменялись маршруты двух автобусов

В Красноярске автобусы № 85 и 99 поменяли свой маршрут и теперь не будут ездить по Каратанова. Причиной в мэрии назвали «хаотичную запаркованность улицы», которая часто приводит к ДТП и дорожным конфликтам.
Теперь автобус № 85 в сторону Черемушек будет двигаться по проспекту Мира, а затем выезжать на Карла Маркса по улице 9 января. Ранее он по Каратанова двигался на Ленина. В новой схеме не будет остановки «Сибирский институт искусств», а добавятся «Гостиница “Октябрьская”» и «Филармония». В обратном направлении схема движения не меняется.
Автобусы № 99 при движении из Северного будут поворачивать сразу на Ленина. Таким образом сесть на этот автобус около филармонии или на Каратанова будет невозможно. В обратном направлении схема не меняется.
Информацию о движении общественного транспорта Красноярска можно уточнить по телефону 256−84−00 или на сайте.