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43-летняя сирота из Иркутской области обратилась к главе СК Бастрыкину

Жительница Приангарья пожаловалась на выданную квартиру, непригодную для проживания.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Иркутской области пожаловалась председателю Следкома России Александру Бастрыкину на качество выданной ей квартиры. Девять лет назад 43-летняя женщина получила жилье как сирота. Однако отопления в нем отсутствует, полы сгнили, а стены покрывает плесень. В таких условиях сибирячка проживает вместе с ребенком. Было заведено уголовное дело, отмечают в пресс-службе СУ СКР по Приангарью.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Викторовича Ситникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты, — сообщают в региональном ведомстве.

Напомним, ранее ситуация с жилищным вопросом была поставлена на контроль в центральном аппарате СК.