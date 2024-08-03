Стало известно, когда в Иркутске откроют движение по переулку Спортивный

Ранее стало известно, что движение автотранспорта ограничат по улице Горького в Иркутске. Запрет на проезд будет действовать на протяжении всего дня. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера необходима для проведения запланированных работ по ремонту проезжей части.