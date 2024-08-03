Стало известно, когда в Иркутске откроют движение по переулку Спортивный

Внимание, автомобилисты Иркутска! Изменены сроки ограничения движения по переулку Спортивный. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.
Проезд должны были открыть к полуночи 7 августа, однако, по последней информации, это произойдет в полночь 13 августа.
Напомним, участок дороги от улицы Маяковского до улицы Джамбула был перекрыт в связи с ремонтом с 6 июля 2024 года.
Ранее стало известно, что движение автотранспорта ограничат по улице Горького в Иркутске. Запрет на проезд будет действовать на протяжении всего дня. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера необходима для проведения запланированных работ по ремонту проезжей части.