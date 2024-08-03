«Как ёжики в тумане»: улицу Владивостока залило кипятком

Читатели «КП» прислали кадры с затопленной кипятком улицей Печорской во Владивостоке. Видео снято в районе Первореченского ЗАГСа. Редакция обратилась за комментарием в официальные службы.
«Как ёжики в тумане», — делятся очевидцы, проезжая по затопленной улице, окутанной паром.
Как удалось выяснить, сам порыв случился возле дома № 1 на Вострецова, но вода довольно быстро растеклась по округе. По сообщению представителей ВПЭС, протечку оперативно локализовали. Аварийно-восстановительные работы проведут сотрудники ДГК.
На данный момент горячее водоснабжение из-за коммунальной аварии отсутствует по следующим адресам:
Волховкая: 2, 10, 12, 22, 27, 29, 31, 33;
Вострецова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/1, 15а;
Корнилова: 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
Невская: 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 13, 13а, 15, 15а, 17, 33;
Южно-Уральская: 21, 23/10, 27, 29, 31.
Подача теплоносителя может быть приостановлена до 23 августа. Уточнить сроки или узнать другую информацию можно по телефону 209−9000 или через WhatsApp-приемную wa.me/79841999000.