Десять лесных пожаров бушуют в Иркутской области 3 августа

Утром 3 августа на территории Приангарья действую десять лесных пожаров на площади 3184 гектара. Все они были обнаружены накануне. Пять — в Катангском районе, четыре- в Мамско-Чуйском, один — в Киренском. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
— 2 августа, в лесном фонде региона ликвидировано четыре вновь зарегистрированных пожара в Бодайбинском районе на общей площади 238 гектаров, — отмечают власти Иркутской области. — Также потушен один ранее обнаруженный пожар в Бодайбинском районе на площади 190 гектаров.
Продолжается ликвидация восьми ранее локализованных пожаров на общей площади 630,5 гектара.
Напомним, утром 3 августа на столицу Приангарья опустился густой туман. Погода стала причиной того, что сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска. Запасным аэродромом традиционно выступила главная воздушная гавань республики Бурятии «Байкал».