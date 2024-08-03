Десять лесных пожаров бушуют в Иркутской области 3 августа

Утром 3 августа на территории Приангарья действую десять лесных пожаров на площади 3184 гектара. Все они были обнаружены накануне. Пять — в Катангском районе, четыре- в Мамско-Чуйском, один — в Киренском. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.