Волгоградские врачи выходили малыша с редким синдромом

Это редко встречающаяся форма патологии. Ежегодно регистрируются 2−3 новых случая на миллион населения. Сразу после рождения малыша прооперировали врачи клинической больницы скорой медицинской помощи № 7. Хирурги удалили участок пораженной кишки, вывели стому, а затем наложили кишечный анастомоз. Но состояние ребенка долго не стабилизировалось. Из-за тяжелой патологии он не мог усваивать необходимый объем пищи, в итоге он катастрофически терял вес. Для дальнейшего лечения малыш был переведен в педиатрическое отделение анестезиологии и реанимации Волгоградской областной детской клинической больницы.