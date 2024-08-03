В Лазовском округе Приморья ввели режим ЧС из-за паводков

Как сообщает МЧС, в ближайшие трое суток сложная паводковая ситуация сохранится в среднем течении Уссури, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Бикин. Здесь продолжится развитие дождевого паводка с дополнительным подъемом воды на 0,3−1,0 м. Увеличатся глубина и продолжительность затопления пойм рек, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах в Дальнереченском, Красноармейском, Кировском, Лесозаводском районах.