В Лазовском округе Приморья ввели режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС муниципального характера ввели в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. На дорогах ведутся ремонтные работы. В районе села Лазо повреждён кабель связи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
С 16:00 до 19:00 будет закрыт проезд для всех видов транспорта на участке Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово на время ремонтных работ, уведомила администрация Лазовского округа.
Проезд на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово 154 км. (с. Старая Каменка) закрывается с 16:00 до 19:00 для проведения ремонтных работ. Проезд будет закрыт для всех видов транспорта, со всех направлений (Лазо-Ольга, Ольга-Лазо).
Известно, что в районе села Лазо поврежден кабель связи. Возможны перебои связи и отсутствие интернета «Ростелеком» от Кишиневки до посёлка Преображение. Ведутся ремонтные работы.
Как сообщает МЧС, в ближайшие трое суток сложная паводковая ситуация сохранится в среднем течении Уссури, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Бикин. Здесь продолжится развитие дождевого паводка с дополнительным подъемом воды на 0,3−1,0 м. Увеличатся глубина и продолжительность затопления пойм рек, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах в Дальнереченском, Красноармейском, Кировском, Лесозаводском районах.
В случае чрезвычайной ситуации или возникновения вопросов жителей просят обращаться в ЕДДС: 8 (42377)20470, 112.