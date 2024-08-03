Житель Красноярска выдавал себя за девушку и получал деньги на суши

В мае в полицию обратился один из жителей Красноярска с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой. Собеседница во время общения сообщила, что очень грустит и рада была бы вкусненько покушать. Заявитель для поднятия настроения дамы перевёл по её просьбе 2600 рублей на суши. Но через некоторое время настроение собеседницы ухудшилось ещё сильнее, поэтому кавалер перевёл ей ещё пять тысяч рублей, но уже на шопинг.