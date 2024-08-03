Житель Красноярска выдавал себя за девушку и получал деньги на суши

Житель Красноярска получал деньги, выдавая себя в соцсетях за женщину. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
В мае в полицию обратился один из жителей Красноярска с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой. Собеседница во время общения сообщила, что очень грустит и рада была бы вкусненько покушать. Заявитель для поднятия настроения дамы перевёл по её просьбе 2600 рублей на суши. Но через некоторое время настроение собеседницы ухудшилось ещё сильнее, поэтому кавалер перевёл ей ещё пять тысяч рублей, но уже на шопинг.
После второго перевода молодой человек обнаружил себя в чёрном списке. После чего он и решил обратиться в полицию.
Как выяснили полицейские, аккаунт «девушки» на самом деле принадлежал 24-летнему парню. Он зарегистрировался в соцсети под женским именем и использовал фотографию неизвестной ему девушки. Подозреваемый рассказал, что познакомившись с заявителем, он решил «заработать» и полученные деньги потратил на продукты питания, а переписку вместе со страницей в соцсети удалил.
Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование окончено, материалы переданы в суд. Молодому человек грозит до пяти лет лишения свободы.