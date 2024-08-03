Марафонец Сарсенбай Котырашов пешком отправится из Казахстана в Китай

Известный путешественник и марафонец Сарсенбай Котырашов отправляется в пешее путешествие протяженностью около 3000 километров. Он стартует из Усть-Каменогорска 2 августа и собирается проходить в среднем по 40 километров в день. Это амбициозное путешествие продлится около трёх месяцев и будет посвящено 5-м Всемирным играм кочевников.