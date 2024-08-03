Марафонец Сарсенбай Котырашов пешком отправится из Казахстана в Китай

В Астане состоялась встреча с известным путешественником Сарсенбаем Котырашовым, который готовится к грандиозному пешему путешествию. Мероприятие организовали республиканское общественное объединение «QazaqGeography» и Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, передает El.kz.
Заместитель председателя правления РОО «QazaqGeography» Валентина Алиясова подчеркнула важность культурных и географических исследований, отметив вклад Сарсенбая Котырашова в продвижение знаний о Центральной Азии. Она выразила поддержку путешественнику и пожелала удачи в предстоящем походе.
Советник руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Мади Манатбек также пожелал путешественнику успехов в его миссии.
Сарсенбай Оспанулы, известный путешественник и учёный-историк, глубоко изучающий образ жизни кочевых народов, впечатляет своей активной жизненной позицией. Он планирует во время своего путешествия в Россию, Монголию и Китай популяризировать 5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане.
Известный путешественник и марафонец Сарсенбай Котырашов отправляется в пешее путешествие протяженностью около 3000 километров. Он стартует из Усть-Каменогорска 2 августа и собирается проходить в среднем по 40 километров в день. Это амбициозное путешествие продлится около трёх месяцев и будет посвящено 5-м Всемирным играм кочевников.
«Я посвящаю свой пеший поход предстоящим 5-м Всемирным играм кочевников. Я хочу, чтобы о богатой культуре и наследии кочевников узнали во всём мире. Я планирую дойти до Китая через Алтай и Монголию», — заявил Котырашов перед отправлением.
Во время своего путешествия Сарсенбай Оспанулы будет знакомиться с культурой и традициями кочевых народов, делясь своими впечатлениями через социальные сети и медиа. Его экспедиция направлена на популяризацию богатой истории и культурного наследия кочевых народов Центральной Азии.
Сарсенбай Котырашов — вдохновляющая личность. В 2022 году он прошёл пешком 17 областей Казахстана (8000 км) за 6 месяцев. В 2023 году он прошёл 3000 км от Атырау до Стамбула.
5-е Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. В мероприятии примут участие порядка 2000 участников. Генеральным спонсором является технологическая компания ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнёром — Halyk Bank. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.