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Туманы и дожди ожидаются в Беларуси в субботу

Неблагоприятных синоптических явлений в этот день не ожидается, лишь на отдельных участках возможно усиление ветра из-за гроз.

Сейчас в Трентоне: +24° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Spuntik. Кратковременные дожди и туманы ожидаются в Беларуси в субботу, 3 августа, сообщили в сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков на большей части территории не ожидается, но на юге республики пройдут кратковременные дожди, местами, как отмечают специалисты, возможны грозы.

Ночью и утром прогнозируется переменная облачность, на отдельных участках может образовываться слабый туман.

Столбики термометров утром и ночью будут находиться в диапазоне 10−16 градусов тепла. Местами температура может опускаться до 7−9 градусов выше нуля.

Днем погода будет облачной с прояснениями, ожидается также неустойчивый ветер. Его скорость составит 3−8 метров в секунду. При этом во время гроз порывы ветра усилятся вплоть до 14 метров в секунду.

Воздух ближе к середине дня прогреется до +20..+26 градусов.