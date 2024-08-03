Туманы и дожди ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 3 авг — Spuntik. Кратковременные дожди и туманы ожидаются в Беларуси в субботу, 3 августа, сообщили в сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков на большей части территории не ожидается, но на юге республики пройдут кратковременные дожди, местами, как отмечают специалисты, возможны грозы.
Ночью и утром прогнозируется переменная облачность, на отдельных участках может образовываться слабый туман.
Столбики термометров утром и ночью будут находиться в диапазоне 10−16 градусов тепла. Местами температура может опускаться до 7−9 градусов выше нуля.
Днем погода будет облачной с прояснениями, ожидается также неустойчивый ветер. Его скорость составит 3−8 метров в секунду. При этом во время гроз порывы ветра усилятся вплоть до 14 метров в секунду.
Воздух ближе к середине дня прогреется до +20..+26 градусов.