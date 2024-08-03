Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

Светлана Беспалова также отметила, что в прошлом году детские сады Крыма достигли 100-процентной доступности. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году — 76 тысяч.