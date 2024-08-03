Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы

«Комплектование начинается летом и заканчивается 1 сентября. Чтобы попасть в дошкольное учреждение, родители должны пройти два этапа, которые могут быть растянуты по времени, в отличие от зачисления в школу», — говорит Светлана Беспалова.
На первом этапе, по словам заместителя министра образования РК, как только родители зарегистрируют своего ребенка и получат свидетельство о его рождении или выписку из реестра ЗАГСа, они должны сразу же зарегистрировать его в электронной очереди. Это единая автоматизированная система Республики Крым, которая ведет учет всех детей дошкольного возраста, желающих получить дошкольное образование.
Существует три варианта регистрации в электронной очереди: через Госуслуги, МФЦ и при непосредственном обращении к учредителю. То есть родители могут лично обратиться в администрацию муниципального образования, в Управление образования и написать заявление, что хотят зарегистрировать ребенка.
«С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении или выписку из реестра ЗАГСа, справку, подтверждающую место проживания или место прописки ребенка, документы, подтверждающие льготы, при их наличии. Ребенок регистрируется по муниципалитету», — уточнила Светлана Беспалова.
Заполняя заявление через Госуслуги, родители могут выбрать три детских сада и поставить галочку напротив дошкольного учреждения, который в приоритете.
«Родители также указывают желаемую дату зачисления. Как только ребенок попадает в очередь, ему присваивается номер. Очередность отслеживается по номеру за год до предполагаемого зачисления», — обращает внимание гость студии.
Очередь может меняться, так как существуют три льготные категории граждан, которые имеют внеочередное право, первоочередное право и преимущественное право. Эта категории регулярно пересматриваются.
«В этом году у нас внеочередное право получили дети, чьи родители погибли в зоне СВО. Такое же право имеют дети судей, прокуроров и чернобыльцев — они идут в детские сады первыми», — говорит заместитель министра образования РК.
Первоочередное право у детей военнослужащих, у тех, чьи родители сейчас находятся в зоне спецоперации, а также у дошкольников из многодетных семей, у детей-инвалидов и детей, чьи родители инвалиды. Третья категория — это дети, у которых братья, сестры уже ходят в данный детский сад.
Заместитель министра образования также отметила, что у родителей есть право на изменение сведений и выбора других детских садов до начала комплектования. Например, может так случиться, что семья, переехала или у ребенка поменялась фамилия.
Второй этап определения в детский сад начинается при приближении времени зачисления. Дату комплектования дошкольных учреждений, по словам Светланы Беспаловой, определяют муниципальные образования.
«С 31 июня по 31 августа приходит уведомление о поступлении на комплектование, что необходимо получить направление в детский сад. С ним, а также с пакетом документов родители уже приходят в детский сад», — рассказывает замминистра образования РК.
В детском саду родители пишут заявление на зачисление их ребенка и подписывают договор.
Светлана Беспалова также отметила, что в прошлом году детские сады Крыма достигли 100-процентной доступности. За 10 лет на полуострове построили более 160 дошкольных учреждений, 20 новых детских садов вводится в этом году. Это при том, что, по статистике, количество детей дошкольного возраста уменьшается: в прошлом году на учете были 78 тысяч детей, в этом году — 76 тысяч.