В Пермском крае в выходные пройдут дожди и ливни с грозами

В Пермском ЦГМС пояснили, что в атмосфере над Европейское территории России и Уралом продолжает доминировать циклоническая деятельность. Поэтому 3 и 4 августа погода существенно не изменится. Ночью ожидаются дожди и туманы. Днём — кратковременные дожди и ливни. В некоторых районах — с грозами. Ночью ожидается на уровне +10… +15 градусов. В Перми — около +14 градусов. Днём температура будет подниматься до +19… +23 градусов, а в Перми — до +20… +22 градусов.