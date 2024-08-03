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В Пермском крае в выходные пройдут дожди и ливни с грозами

Температура не поднимется выше +23 градусов.

Сейчас в Трентоне: +24° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: AP 2023

Дожди и ливни с грозами пройдут в Пермском крае в выходные.

В Пермском ЦГМС пояснили, что в атмосфере над Европейское территории России и Уралом продолжает доминировать циклоническая деятельность. Поэтому 3 и 4 августа погода существенно не изменится. Ночью ожидаются дожди и туманы. Днём — кратковременные дожди и ливни. В некоторых районах — с грозами. Ночью ожидается на уровне +10… +15 градусов. В Перми — около +14 градусов. Днём температура будет подниматься до +19… +23 градусов, а в Перми — до +20… +22 градусов.

Напомним, 2 августа в Перми прошёл сильный ливень с грозой. В городе затопило улицы, магазины, вода заливала общественный транспорт. Пермяки в этот день также увидели воронку, похожую на смерч.