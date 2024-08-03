Набережная в Перми станет одной из самых длинных в России

Камская набережная год от года становится все красивее и все длиннее.
В этом году она приобрела новый облик возле здания речного вокзала — на участке до сквера имени Решетникова. Эту часть открыли для прогулок, и теперь пермяки и гости города могут без всяких препятствий продефилировать вдоль Камы от Порта Пермь до Перми I. Если замерить по шагомеру, получится больше 2 километров — есть, где разгуляться!
Но это не окончание проекта — все еще продолжается.
— В этом и следующем году будем двигаться в реконструкции дальше, — пообещал на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин. — Предстоит реконструировать набережную от Речного вокзала в сторону Мотовилихи. В этом проекте примут участие и Мотовилихинские заводы. В итоге наша набережная Камы станет одной из самых протяженных в стране — ее общая длина составит более 3,5 километров.
В городе появится новый пляж
Вкратце пермякам напомнили, что уже было сделано в этом году.
— В районе сквера Решетникова отремонтировали променад, установили новые скамьи, открыли комнату матери и ребенка, на детских площадках уложили более мягкое покрытие, оборудовали современное освещение и наружное освещение, разместили два модульных туалета, высадили красивые сортовые цветы, — перечислил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.
Теперь работы начались уже за речным вокзалом. Они будут продолжаться в течение двух лет.
На первом этапе укрепят берег — вдоль Камы на откосе уложат 80 монолитных железобетонных секций, каждая — длиной 12 метров. Наверху установят красивое ограждение. К воде, а также к небольшому пляжу, можно будет спуститься по пандусам, которые будут вести от променадной аллеи к песчаной косе. При этом пляж отсыплют песком и облагородят, максимально сохранив кусты и деревья вокруг, создающие ощущение первозданности.
На воде сохранится комплекс ведомственного причала и дебаркадеров, но их владельцы должны реконструировать сооружения в соответствие с дизайн-проектом, так что выглядеть они будут вполне современно.
Кафе и смотровые террасы
На втором этапе перейдут к благоустройству собственно аллеи и прилегающей к ней территории. Променад будет широким, шестиметровым, его протяженность составит 1340 метров.
— А всего предстоит благоустроить более 26 тысяч квадратных метров, — сообщил Сергей Вешняков. — Это больше четырех футбольных полей! Только площадь озеленения составит более 6 тысяч квадратных метров.
На набережной построят длинный многофункциональный павильон с кафе и смотровыми террасами, который протянется вдоль Камы. За ним проложат пешеходные тротуары и велодорожки. Из новинок будет трек для катания на роликовых коньках. Разумеется, оборудуют спортивные зоны и детские площадки, разместят модульные туалеты, появятся современные системы освещения и видеонаблюдения.
Из инфраструктуры предусмотрены пункт проката спортинвентаря и автостоянка на 79 парковочных мест.
— К моменту завершения работ по благоустройству набережной планируется устройство воздушного пешеходного перехода на новый участок набережной от Завода Шпагина, — пообещал докладчик.
Судя по представленному эскизу, до здания речного вокзала продлят существующий мост из металлических конструкций, который будет парить над улицей Монастырской.
Уродливые трубы демонтируют
А как в проекте собираются поучаствовать Мотовилихинские заводы? Руководители этого предприятия обещают облагородить выступ территории завода, который виднеется с берега Камы.
Сейчас там можно увидеть лишь малопривлекательные заводские строения с трубами. К тому времени, как закончится реконструкция набережной, их должны снести, а освободившееся пространство закрыть красивым баннером.
— В дальнейшем мы планируем на этой территории возвести центр популяризации рабочих профессий, спорткомплекс и музейный комплекс, — сообщил заместитель генерального директора Мотовилихинских заводов Евгений Архипов.
Сроки пока неизвестны
Пока неизвестно, в какие сроки удастся построить вдоль нового участка набережной детскую железную дорогу.
— Приказ о ее создании был подписан генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым в 2022 году, и ее проект уже прошел экспертизу, — напомнил Сергей Вешняков. — Детская железная дорога должна пройти от станции Пермь I до Мотовилихи через остановочный пункт «Набережная». Ее длина составит около 4 километров. Для организации движения будут задействованы современный и раритетный подвижной состав. В Мотовилихе предполагается создание кругового депо наподобие тех, что существовали в XIX веке. В квартале, ограниченном улицами Горького и Советской, есть намерение создать учебный центр из трех корпусов, рассчитанный на 950 школьников, который станет базой для детского технопарка «Кванториум».