Набережная в Перми станет одной из самых длинных в России

В этом году она приобрела новый облик возле здания речного вокзала — на участке до сквера имени Решетникова. Эту часть открыли для прогулок, и теперь пермяки и гости города могут без всяких препятствий продефилировать вдоль Камы от Порта Пермь до Перми I. Если замерить по шагомеру, получится больше 2 километров — есть, где разгуляться!