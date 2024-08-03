Жители жалуются на гнилые фрукты и овощи с плесенью, которые продают в магазинах Хабаровска: фото

Об этом информация появилась в соцсетях. Покупатели шокированы, возмущены и жалуются, что их кормят отходами, как свиней, и просят убрать гниль с прилавков.
Впрочем, в зал иногда выходит сотрудник гипермаркета и тут же собирает испорченные огурцы и помидоры.
Известно, что овощи и фрукты, которые уже начали портиться, покрываться плесенью — продавать нельзя. Это озвучено в «Статье 4 закона “О защите прав потребителей” — в пункте 8.24 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23 “СП 2.3.6.1066−01”. И никакая скидка, и разделение на сорта этого правила не отменяет.
Причем такие овощи не спасет ни обрезка, ни термообработка. Микроскопические грибы, к которым и относится плесень, превращают продукты в настоящую отраву. Смотрим, какие овощи и по какой цене выложены на полках известного гипермаркета в Хабаровске.