Жители жалуются на гнилые фрукты и овощи с плесенью, которые продают в магазинах Хабаровска: фото

Известно, что овощи и фрукты, которые уже начали портиться, покрываться плесенью — продавать нельзя. Это озвучено в «Статье 4 закона “О защите прав потребителей” — в пункте 8.24 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23 “СП 2.3.6.1066−01”. И никакая скидка, и разделение на сорта этого правила не отменяет.