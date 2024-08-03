Трентон
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На четырех пляжах Минска запретили купание

Купаться запретили на четырех столичных пляжах — в пробах воды было выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Речь идет о пляжах № 7 и № 9 водохранилища Дрозды, № 6 Цнянского и № 5 Заславского водохранилищ.

Ограничено купание детей на пляжах № 1, 2, 3, 4, 5 Цнянского водохранилища.