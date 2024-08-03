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В ЗАГСе раскрыли необычные имена новорожденных в Омске и других городах

На портале «Реестр ЗАГС» в пятницу, 2 августа 2024 года, обновился список необычных и редких имен, которые давали своим новорожденным малышам жители Омской области.

Источник: AP 2023

На этот раз в число необычных имен для девочек вошли Сафият, Августина, Ханаби, Николина и Мубайнахон; пятерку оригинальных, по мнению автора, имен для мальчиков составили Ингрилайт, Керей, Мирам, Самат и Ким.

Жители других городов и регионов страны тоже давали своим жителям необычные имена. Например, в Новосибирской области девочку назвали Элайа, а мальчиков — Атилла и Гор; в Кранодарском крае родился Гедеон; в Брянской области девочки получили имена Домна и Роксана; в Саратовской области на свет появилась Шакира; в Томской области — Мальвина; в Тульской — Забава; В Пензенской области мальчика назвали Спиридон; а в Забайкальском крае родился Антонио Лорензо.