В ЗАГСе раскрыли необычные имена новорожденных в Омске и других городах

Жители других городов и регионов страны тоже давали своим жителям необычные имена. Например, в Новосибирской области девочку назвали Элайа, а мальчиков — Атилла и Гор; в Кранодарском крае родился Гедеон; в Брянской области девочки получили имена Домна и Роксана; в Саратовской области на свет появилась Шакира; в Томской области — Мальвина; в Тульской — Забава; В Пензенской области мальчика назвали Спиридон; а в Забайкальском крае родился Антонио Лорензо.