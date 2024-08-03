Погода в Башкирии по количеству осадков побила рекорд 30-летней давности

«В восточных ливнеопасных районах сильные дожди и ливни привели к формированию дождевых паводков на реках республики. В течение месяца на реках бассейна Белой наблюдались резкие подъемы уровней воды интенсивностью до 1,74 м в сутки. Общий подъем составил от 1,15 до 2,84 м. Максимальных значений уровни рек достигли в период 27—31 июля , превысив уровни весеннего половодья на некоторых постах. В частности произошел выход на пойму реки Белая у гидропостов Шушпа (Белорецкий район), Арский Камень (Белорецкий район), Старосубхангулово (Бурзянский район), наблюдалось подтопление населенных пунктов, сельхозугодий, дорог и мостов», — зафиксировали в Башгидромете.