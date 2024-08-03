Погода в Башкирии по количеству осадков побила рекорд 30-летней давности. В южных районах в июле выпало 429% месячной нормы, сообщили в Башгидромете.
По результатам подсчетов, нынешний июль в республике стал рекордсменом по количеству осадков. За месяц выпало 2,5 месячных норм осадков (251%). При этом в третью декаду месяца над республикой за несколько дней выпало сразу 141% месячной нормы осадков. До этого первенство принадлежало июлю 1994 года с количеством осадков 176% месячной нормы.
Наибольшее количество осадков метеостанции зафиксировали в южных и юго-восточных районах республики: М Зилаир −429%, М Акъяр −398%.
«В восточных ливнеопасных районах сильные дожди и ливни привели к формированию дождевых паводков на реках республики. В течение месяца на реках бассейна Белой наблюдались резкие подъемы уровней воды интенсивностью до 1,74 м в сутки. Общий подъем составил от 1,15 до 2,84 м. Максимальных значений уровни рек достигли в период
Отметим, что дождливый июль — не уникальное явление. Дождевые паводки меньшей интенсивности уже наблюдались в июле-августе 2000 года, а также в августе 2013 года, июне-июле 2017 года и июне 2022 года. Дождевые паводки 1994 года были аналогичными нынешнему дождевому паводку.