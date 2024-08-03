В Новосибирске пьяная компания, встречавшая рассвет на лодке, застряла на Оби

Рано утром 3 августа выпившая компания новосибирцев решила встретить рассвет на Оби. Люди уселись в лодку и отправились в плавание. Однако романтическую прогулку испортил неприятный сюрприз — в лодке закончилось топливо, и ее понесло течением. Вернуться на берег самостоятельно новосибирцы не смогли.