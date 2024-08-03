В Новосибирске пьяная компания, встречавшая рассвет на лодке, застряла на Оби

Рано утром 3 августа выпившая компания новосибирцев решила встретить рассвет на Оби. Люди уселись в лодку и отправились в плавание. Однако романтическую прогулку испортил неприятный сюрприз — в лодке закончилось топливо, и ее понесло течением. Вернуться на берег самостоятельно новосибирцы не смогли.
— Водный экипаж спасателей МАСС «Тайфун» пришёл на помощь «романтикам» и эвакуировал их на берег вместе с катером, — рассказали в МАСС.
На берегу с компанией провели профилактическую беседу. Новосибирцам объяснили, что находиться на воде в пьяном состоянии и без спасательных жилетов опасно для жизни.