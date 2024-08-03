Классика у ратуши, экскурсии и спектакль. Куда сходить в Минске 3 августа

Экскурсии
На территории Верхнего города с 13:00 и с 15:30 можно присоединиться к тематической пешеходной экскурсии «Путь Победы по улицам Минска», которую проведут специалисты госучреждения «Музей истории города Минска».
Библиотека под открытым небом
На площадке возле городской ратуши с 13:00 до 17:00 развернется экспозиция детских и взрослых библиотек столицы.
Театр
В 17:00 в Театральной гостиной в Раковском дворике (ул. Раковская, 25) покажут спектакль «Гарантийные человечки» по мотивам одноименной повести Эдуарда Успенского. Выступит народный театр «На Долгом Броде» Дворца культуры Минского тракторного завода.
Классика у ратуши
С 20:00 до 22:00 на пл. Свободы прозвучит концертная программа «Музыкальный пэчворк» в исполнении оркестра саксофонов BELSAXO (художественный руководитель и дирижер Павел Казак).
Танцы
С 20:00 до 22:00 на арт-террасе Верхнего города будет организована танцплощадка «Танцующий город».