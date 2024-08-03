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Классика у ратуши, экскурсии и спектакль. Куда сходить в Минске 3 августа

Минчан и гостей столицы 3 августа ждет субботняя программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе. Будут организованы экскурсии, концерт, спектакль и другое. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Источник: РИА "Новости"

Экскурсии

На территории Верхнего города с 13:00 и с 15:30 можно присоединиться к тематической пешеходной экскурсии «Путь Победы по улицам Минска», которую проведут специалисты госучреждения «Музей истории города Минска».

Библиотека под открытым небом

На площадке возле городской ратуши с 13:00 до 17:00 развернется экспозиция детских и взрослых библиотек столицы.

Театр

В 17:00 в Театральной гостиной в Раковском дворике (ул. Раковская, 25) покажут спектакль «Гарантийные человечки» по мотивам одноименной повести Эдуарда Успенского. Выступит народный театр «На Долгом Броде» Дворца культуры Минского тракторного завода.

Классика у ратуши

С 20:00 до 22:00 на пл. Свободы прозвучит концертная программа «Музыкальный пэчворк» в исполнении оркестра саксофонов BELSAXO (художественный руководитель и дирижер Павел Казак).

Танцы

С 20:00 до 22:00 на арт-террасе Верхнего города будет организована танцплощадка «Танцующий город».