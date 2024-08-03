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Победителями Сибирского международного марафона стали бегуны из Кении и Екатеринбурга

Первыми на финиш пришли Джон Ротич Митей и Александра Мороза.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Омске прошел 35-й ежегодный Сибирский международный марафон. Его участниками стали более 5,5 тысяч человек из 49 регионов России и 9 стран.

В этом году традиционно была представлены три дистанции — 3 км, 10 км и 42 км 195 м. Трасса забега прошла по центру города.

Победителем в мужском зачете на дистанции 42 км 195 м стал Джон Ротич Митей из Кении. Результат — 2 часа 16 минут 58 секунду. Победитель в женской гонке — Александра Мороза из Екатеринбурга. Результат — 2 часа 34 минуты 34 секунды. Они получат денежный приз в размере 500 тыс. рублей.