Победителями Сибирского международного марафона стали бегуны из Кении и Екатеринбурга

Сегодня утром в Омске прошел 35-й ежегодный Сибирский международный марафон. Его участниками стали более 5,5 тысяч человек из 49 регионов России и 9 стран.
В этом году традиционно была представлены три дистанции — 3 км, 10 км и 42 км 195 м. Трасса забега прошла по центру города.
Победителем в мужском зачете на дистанции 42 км 195 м стал Джон Ротич Митей из Кении. Результат — 2 часа 16 минут 58 секунду. Победитель в женской гонке — Александра Мороза из Екатеринбурга. Результат — 2 часа 34 минуты 34 секунды. Они получат денежный приз в размере 500 тыс. рублей.